La MOVIOLA di Cagliari - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

CAGLIARI LAZIO SERIE A 2023 2024 - La Lazio torna in campo per la 24^ giornata di Serie A. Momento di crisi biancoceleste dopo la brutta sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta. Ne sono state dette tante sull'atmosfera attuale a Formello. Gli uomini di Sarri ora dovranno dimostrare tanto, conquistando i 3 punti contro il Cagliari di mister Ranieri, che ha perso la scorsa giornata contro la Roma. L'arbitro designato per il match è Marco Di Bello, della sezione di Brindisi. Di seguito la moviola del match, con l'analisi di tutti gli episodi arbitrali.

Secondo tempo

90+5' Fischia tre volte Di Bello! non passa Ranieri contro Sarri, che non ha mai perso contro di lui in carriera. La Lazio porta a casa tre punti pesantissimi in chiave classifica ma anche per risollevare il morale. 1-3 all'Unipol Domus

90+3' Cartellino giallo molto pesante per Vecino a pochi minuti dalla fine. Anche lui era diffidato e salterà la gara contro il Bologna

90' L'arbitro Di Bello dichiara ora i 5 minuti di recupero

67' Ammonito Romagnoli, era diffidato e salterà la prossima gara contro il Bologna

64' GOOOAAALLL LAZIO!!! arriva anche il terzo goal degli uomini di Sarri, siglata Felipe Anderson! 1-3 all'Unipol Domus

52' Ammonito anche Makoumbou per un fallo ai danni di Mario Gila.

51' Goal Cagliari. Un fulmine a ciel sereno il goal di Gaetano, a pochi secondi dal raddoppio della Lazio. 1-2 all'Unipol Domus

49' GOOOAAALLL LAZIO!!! Arriva il raddoppio, e arriva con Ciro Immobile, che da posizione defilata riesce comunque a spedire la palla alle spalle di Scuffet. Assist di Isaksen per il 200esimo goal del capitano biancoceleste, nel momento in cui i rossoblu sembravano essersi ripresi! 0-2 all'Unipol Domus

45' Fischia Di Bello, inizia il secondo tempo di Cagliari - Lazio all'Unipol Domus

Primo tempo

45+2' Fischia due volte Di Bello, finisce il primo tempo di Cagliari - Lazio con i biancocelesti in vantaggio per 0-1 con autogol di Deiola

45+1'I giocatori del Cagliari si lamentano per un presunto fallo ai danni di Mina, atterrato in area di rigore da Romagnoli. L'arbitro fischia la fine del primo tempo senza nessun check

45+1' Arriva il primo cartellino giallo della gara, e lo prende Ciro Immobile per un calcio ai danni di Mina

45' L'arbitro Dio Bello dichiara ora 1 minuto di recupero

28' Piccolo check sul gol della Lazio. I giocatori del Cagliari lamentavano un presunto tocco di braccio di Immobile. Non c'è nulla secondo l'arbitro Di Bello e secondo il Var, si può riprendere a giocare

28' GGOOOAAALLL LAZIO! arriva il vantaggio della Lazio, ma nessuno dei calciatori biancocelesti è il marcatore. Dal cross di Isaksen infatti, è stato Deiola a buttare la palla nella sua stessa porta. 0-1 all'Unipol Domus, in vantaggio la squadra di Sarri

15' Primo quarto d'ora intenso delle due squadre. La Lazio cerca di tenere il pallino del gioco, il Cagliari aspetta e tenta le ripartenze. Fino a questo momento nessun episodio dubbio.

1' Fischio d'inizio di Di Bello all'Unipol Domus! comincia Cagliari - Lazio