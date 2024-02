Serie A, Cagliari - Lazio 1-3: Ranieri non passa contro Sarri

Tempo di lettura: 4 minuti

CAGLIARI LAZIO SERIE A 2023 2024 - La Lazio torna in campo per la 24^ giornata di Serie A. Momento di crisi biancoceleste dopo la brutta sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta. Ne sono state dette tante sull'atmosfera attuale a Formello. Gli uomini di Sarri ora dovranno dimostrare tanto, conquistando i 3 punti contro il Cagliari di mister Ranieri, che ha perso la scorsa giornata contro la Roma. Di seguito la cronaca live e il tabellino della partita.

Serie A, Cagliari - Lazio: la cronaca del match

Secondo tempo

90+5' Fischia tre volte Di Bello! non passa Ranieri contro Sarri, che non ha mai perso contro di lui in carriera. La Lazio porta a casa tre punti pesantissimi in chiave classifica ma soprattutto per risollevare il morale in casa biancoceleste. 1-3 all'Unipol Domus

90+3' Cartellino giallo molto pesante per Vecino a pochi minuti dalla fine. Anche lui era diffidato e salterà la gara contro il Bologna

90' L'arbitro Di Bello dichiara ora i 5 minuti di recupero

89' Ora la Lazio è in piena gestione della partita, cercando di addormentarla il più possibile

85' Ancora Kamada che infila una super palla per Castellanos, che alla fine si accontenta del calcio d'angolo.

84' Kamada sfiora il gol! ha saltato due giocatori per poi calciare di destro, sfioirando il palo destro di Scuffet e mandando il pallone di pochissimo fuori

83' Ancora un cambio per Maurizio Sarri, esce Isaksen ed entra Pedro

82' Il Cagliari non si arrende e cerca in tutti i modi di rendersi pericoloso in area di rigore della Lazio negli ultimi minuti della gara

77' Arriva un altro cambio per Sarri, esce Cataldi ed entra Kamada.

74' Intervento dello staff medico per Marusic, a seguito di una botta da parte di Augello. Lazio momentaneamente in 10 uomini

69' Ora la Lazio prova a riabbassare i ritmi della partita

67' Ammonito Romagnoli, era diffidato e salterà la prossima gara contro il Bologna

64' GOOOAAALLL LAZIO!!! arriva anche il terzo goal degli uomini di Sarri, siglata Felipe Anderson! subito incisivo Castellanos che serve Vecino, decisivo per la rete del brasiliano, seppur con una piccola deviazione. 1-3 all'Unipol Domus

62' Arrivano i primi cambi anche per Sarri: escono Immobile e Luis Alberto, entrano Castellanos e Vecino

60' Provedel salva due volte la porta della Lazio! c'è sulla conclusione forte di Makoumbou e subito dopo su Gaetano

56' Gli uomini di Sarri ora tentano tutto per tutto! Immobile serve all'indietro Luis Alberto che con una finta calcia in porta. Pallone che finisce di poco alla destra del palo.

52' Ammonito anche Makoumbou per un fallo ai danni di Mario Gila.

51' Goal Cagliari. Un fulmine a ciel sereno la rete di Gaetano, a pochi secondi dal raddoppio della Lazio. 1-2 all'Unipol Domus

49' GOOOAAALLL LAZIO!!! Arriva il raddoppio, e arriva con Ciro Immobile, che da posizione defilata riesce comunque a spedire la palla alle spalle di Scuffet. Assist di Isaksen per il 200esimo goal del capitano biancoceleste, nel momento in cui i rossoblù sembravano essersi ripresi! 0-2 all'Unipol Domus

46' Prima occasione per il Cagliari di questo secondo tempo. Makoumbou recupera e serve Luvumbo appena entrato che sfiora il gol. Palla alta sopra la traversa

45' Ranieri decide di cambiare subito: escono Viola e Azzi, entrano Luvumbo e Dossena

45' Fischia Di Bello, inizia il secondo tempo di Cagliari - Lazio all'Unipol Domus

Primo tempo

45+2' Fischia due volte Di Bello, finisce il primo tempo di Cagliari - Lazio con i biancocelesti in vantaggio per 0-1 con autogol di Deiola

45+1' I giocatori del Cagliari si lamentano per un presunto fallo ai danni di Mina, atterrato in area di rigore da Romagnoli. L'arbitro fischia la fine del primo tempo senza nessun check

45+1' La punizione di Deiola finisce sulla testa di Lapadula, ma c'è Provedel a fare un miracolo a salvare la porta della Lazio!

45+1' Arriva il primo cartellino giallo della gara, e lo prende Ciro Immobile per un calcio ai danni di Mina giudicato falloso dall'arbitro

45' L'arbitro Dio Bello dichiara ora 1 minuto di recupero

42' La Lazio ora prova a rendersi pericolosa in attacco. Il cross di Guendouzi arriva direttamente sui piedi di Luis Alberto che prova il tiro, palla che finisce alta.

38' Ora i ritmi si abbassano all'Unipol Domus. La squadra di Sarri cerca comunque di tenere il pallino di gioco per questa fine di primo tempo.

30' Luis Alberto a memoria serve Immobile ad imbucare. Il capitano cerca il secondo palo ma c'è Scuffet con la manona. Poi, fischiata la posizione di fuorigioco del numero 17.

29' Ora la Lazio cerca di gestire al meglio il vantaggio, mentre la squadra di Ranieri si riprende emotivamente

28' Piccolo check sul gol della Lazio. I giocatori del Cagliari lamentavano un presunto tocco di braccio di Immobile. Non c'è nulla secondo l'arbitro Di Bello e secondo il Var, si può riprendere a giocare

28' GGOOOAAALLL LAZIO! arriva il vantaggio della Lazio dalla punizione di Luis Alberto, ma nessuno dei calciatori biancocelesti è il marcatore. Dal cross di Isaksen infatti, è stato Deiola a buttare la palla nella sua stessa porta. 0-1 all'Unipol Domus, in vantaggio la squadra di Sarri

20' Pericolosa ripartenza della Lazio sviluppata dal corner del Cagliari. Isaksen viene spedito da solo davanti la porta, ma gli manca la conclusione finale. Palla tra i guantoni di Scuffet.

18' Ottima ripartenza del Cagliari, che finisce con la conclusione di Viola tra le braccia di Provedel. Nessun problema per la Lazio.

13' La partita ora diventa equilibrata. La Lazio prova a fare la partita. Hysaj sbaglia una palla orizzontale, facilitando il contropiede del Cagliari, ma c'è Provedel a proteggere la porta.

7' Grande occasione per Immobile, che sulla palla di Cataldi ad imbucare, calcia direttamente in porta. Ma c'è Scuffet che salva in calcio d'angolo

6' La Lazio pericolosa da calcio d'angolo, il Cagliari sfortunato nel rimpallo ha rischiato il gol. E' di nuovo corner biancoceleste

4' Occasione del Cagliari con l'iniziativa di Makoumbou che si infila sulla sinistra. Tutto fermo poi per fuorigioco

3' Pressione alta della Lazio che tiene il pallino del gioco per questi primi minuti

1' Fischio d'inizio di Di Bello all'Unipol Domus! comincia Cagliari - Lazio

Serie A, Cagliari- Lazio: il tabellino

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina(73' Wienteska), Obert( 63' Augello), Azzi(45' Dossena); Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano, Viola(45' Luvumbo); Lapadula(73' Pavoletti). All.: Ranieri

Lazio(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi(77' Kamada), Luis Alberto(62' Vecino); Isaksen(83' Pedro), Immobile(62' Castellano), Felipe Anderson. All.: Sarri.

NOTE

Arbitro: Sig. Di Bello

Marcatori: 28' Deiola au. (C); 49' Immobile (L); 51' Gaetano (C); 64' Felipe Anderson (L);

Ammoniti: 45+1' Immobile (L); 52' Makoumbou (C); 67' Romagnoli(L); 90+3' Vecino(L);

Espulsi: \\

Recupero: 1' \ 5'

Benedetta Scatena