Muller: " Ci mancano energia e freschezza in campo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MULLER LAZIO BAYERN- Il giorno di Lazio- Bayern Monaco si sta avvicinando e i tedeschi non stanno vivendo un periodo semplice. Dopo la sconfitta pesante contro il Bayern Leverkusen, il capitano Thomas Muller ha commentato le prestazioni della squadra.

Le parole di Thomas Muller

"Ad essere sincero, sono incazzato. Per citare Oliver Kahn, quello che manca sono le palle. Stiamo mostrando approcci decisamente migliori in allenamento. Abbiamo giocatori di alto livello, non dovremmo subire così tanto la pressione. Ci mancano energie e freschezza quando giochiamo”