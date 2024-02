Lazio, Sarri e il patto con la squadra per tornare a vincere

Tempo di lettura: < 1 minuto

SARRI LAZIO PATTO- La Lazio è riuscita a risollevarsi da un periodo buio. La vittoria di Cagliari è però il risultato di un patto fatto tra Sarri e la squadra.

Il patto tra Sarri e i giocatori

Dopo la disfatta in Supercoppa contro l'Inter, il pareggio all'olimpico contro il Napoli e la sconfitta a Bergamo la Lazio torna a vincere e convincere. I biancocelesti battono il Cagliari 1-3 cercando di rivitalizzare un'ambiente che sembrava molto scontento. Sarri però ha fatto un patto con la squadra per tornare a vincere ed a puntare al quarto posto. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'allenatore toscano avrebbe chiesto ai suoi giocatori di “giocare con testa e cuore” e di “tornare a divertirsi". E finalmente a Cagliari si è tornata a vedere una Lazio divertente e che gioca con il cuore. Sarri si può ritenere soddisfatto, ma la strada per l'obbiettivo Champions è ancora lunga.