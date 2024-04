Roma - Lazio, fissato l'orario della conferenza di Tudor

Tempo di lettura: < 1 minuto

ORARIO CONFERENZA TUDOR ROMA LAZIO - Si avvicina sempre di più il fischio d'inizio del derby Roma - Lazio. Alla vigilia della stracittadina il tecnico biancoceleste, Igor Tudor, risponderà alle domande dei presenti nella consueta conferenza stampa. Ecco di seguito l'orario fissato dal club capitolino.

L'orario della conferenza di Tudor alla viglia di Roma - Lazio

Come riportato dalla Lazio con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il tecnico biancoceleste Igor Tudor interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lazio domani, venerdì 5 aprile 2024, alle ore 14:00 presso la sala stampa dell'S.S. Lazio Training Center di Formello. La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali biancocelesti Lazio Style Channel e Lazio Style Radio e in streaming sulla piattaforma sslazio.it.