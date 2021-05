Panchina Lazio: Tare va da Sarri per trovare l’intesa

- Advertisement -

TARE SARRI PANCHINA LAZIO – Igli Tare è andato in Toscana per trovare l’accordo con Maurizio Sarri. Come riporta Gianluca Di Marzio ci sarebbe stata un’improvvisa accelerazione nella trattativa. La società biancoceleste fa sul serio e vuole portare l’ex Juventus a Roma. Proprio la società bianconera però ha ancora il tecnico sotto contratto. Se entro mezzanotte i torinesi non dovessero prolungare l’accordo in vigore, allora dovranno versare a Sarri 2,5 milioni.