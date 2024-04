Parolo: "Non conosci Roma se non hai mai visto un derby"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PAROLO ROMA LAZIO INTERVISTA - Il Derby della Capitale non è una partita come le altre. In occasione di questa sfida, l'aria che si respira a Roma è pregna di sentimenti contrastanti, a metà tra un amore sconfinato per i colori tramandati nelle generazioni, e il senso di rivalità sulla supremazia cittadina. Anche chi non è figlio di questa città, ma incrocia il suo cammino con il derby, sente ardere dentro di sé la passione dei tifosi ed il senso di responsabilità nel vestire le casacche della Lazio e della Roma. Lo sa bene Marco Parolo, ex capitano dei biancocelesti, che ha parlato di Roma-Lazio ai microfoni di goal.it. Di seguito le sue parole.

Le dichiarazioni di Marco Parolo

"Non conosci Roma se non hai mai visto derby. Senza averlo visto non puoi capire cosa significa essere romanisti o laziali nella Capitale. Un qualcosa che ti arriva dentro, non vedi l'ora di festeggiarlo e godertelo con i tifosi. La parte più bella è il prepartita, quando scendi in campo per il riscaldamento vedi i sogni e i mille pensieri, anche in un momento negativo può cambiarti la stagione e l'umore della gente."

Sul derby del 26 maggio 2013

"Non c'ero, ma nei ricordi della gente ancora mi arriva la tensione che avranno vissuto i tifosi e i giocatori. Penso che devono essere state settimane terribili per entrambe le parti, poi bellissime emozioni per la Lazio, bruttissime per la Roma. Il derby si vive di pelle, di pancia e di cuore".