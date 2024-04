Serie A, Roma - Lazio: dove vedere il derby in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA LAZIO DERBY DOVE VEDERE - Sale sempre più alta la febbre da derby. Alle ore 18 di sabato 6 aprile 2024 la Lazio sfida all'Olimpico la Roma in un derby che, da calendario, mette in trasferta i biancocelesti. Ecco di seguito dove poter vedere la stracittadina romana in tv e streaming.

Roma - Lazio: dove vedere il Derby della Capitale in tv e streaming

Il derby Roma - Lazio, valido per la trentunesima giornata di Serie A, verrà trasmesso in esclusiva dalla piattaforma streaming Dazn. In alternativa, per gli utenti Sky in possesso di relativo abbonamento, la stracittadina della Capitale potrà essere visibile sul canale 214 di Sky Sport, denominato Zona Dazn.