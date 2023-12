Pellegrini e Castellanos presentano Verona - Lazio in stile GTA VI

Tempo di lettura: < 1 minuto

PELLEGRINI CASTELLANOS VERONA LAZIO GTA - In seguito all'annuncio dell'uscita di GTA VI è iniziato un trend sui social che si basa sull'iconico stile di disegno utilizzato dal noto videogame targato Rockstar. Anche Pellegrini e Castellanos lo hanno seguito, pubblicando storie su Instagram in quello stile per presentare il prossimo match di Serie A della Lazio contro il Verona.

Verona - Lazio, Pellegrini e Castellanos in versione GTA VI

La Taty edition