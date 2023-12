Verona - Lazio, i convocati di Sarri: ritorna Zaccagni, Vecino...

Tempo di lettura: < 1 minuto

VERONA LAZIO CONVOCATI SARRI - Nel 15° turno di Serie A, la Lazio andrà allo stadio Bentegodi per affrontare il Verona. A meno di 24 ore dall'inizio del match, il club biancoceleste ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati diramata da Sarri. Tornano a disposizione Mattia Zaccagni e Nicolò Casale, oltre a Vecino, rientrato dopo essere stato escluso in Coppa Italia per motivi disciplinari. Assenti per infortunio Patric e Isaksen.

Verona - Lazio, i convocati di sarri

Portieri: Mandas, Provedel, Sepe;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Ruggeri;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Gonzalez, Immobile, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.