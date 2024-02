Calciomercato, piacerebbe Pep Biel dell'Olympiakos

Tempo di lettura: < 1 minuto

PEP BIEL LAZIO OLYMPIAKOS CALCIOMERCATO- Continuano a essere tanti i nomi che circolano intorno alla Lazio. Non tutti arriveranno, ovviamente, ma i biancocelesti hanno bisogno di guardarsi attorno, perché il parco attaccanti ed esterni della Prima Squadra della Capitale potrebbe, nell'estate 2024, subire una rivoluzione. Secondo quanto riportato da TMW, piacerebbe Pep Biel, ventisettenne trequartista dell'Olympiakos. Scopriamo chi è.

Pep Biel Mas Jaume è un esterno offensivo classe 1996. Spagnolo, 172 cm di velocità e tecnica, è valutato intorno ai 6 milioni di Euro. Gioca in Grecia, all'Olympiakos, dove ha collezionato 2 gol e 4 assist in 20 apparizioni in tutte le competizioni.

Cresciuto in Spagna prima di essere ceduto al Copenhagen, è passato alla squadra della capitale ellenica nel settembre 2022, proprio per 6 milioni di Euro.

Trequartista centrale con ottima visione di gioco e discreto senso del gol, può giocare su entrambi i lati dell'attacco. Mancino, il suo estro e la sua velocità potrebbero fare al caso di Mister Sarri.