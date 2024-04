Perin: "La delusione ci darà la scintilla per trovare soluzioni"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PERIN JUVENTUS LAZIO PRE PARTITA COPPA ITALIA - Manca sempre meno al fischio d'inizio di Juventus-Lazio, match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset nel pre partita. Di seguito le sue parole.

LEGGI ANCHE: La Lazio attinge forza dai propri tifosi durante il riscaldamento

Le parole di Perin nel pre partita di Juventus - Lazio

"Dopo la sconfitta contro la Lazio è giusto che ci sia stata delusione. Se non ci fosse stata c'era qualcosa che non andava i noi. Abbiamo lavorato per far sì che quella delusione ci dia la scintilla che non troviamo da tempo. Cerchiamo di trovare soluzioni ai problemi e mi auguro che ce la faremo.

Su Rabiot

"Sappiamo quanto ci tiene, quanto si impegna, è sempre un leader tecnico invidiabile. Mette grande impegno e serietà, non c’era niente da chiarire dopo quel sorriso intercettato dai social.

Sulla squadra e Allegri

"Non c’è nessun tipo di problema, stiamo cercando di trovare la soluzione ai problemi che ci creiamo noi da soli. Abbiamo abbassato la guardia, dopo il sogno sfumato di vincere lo scudetto ci siamo seduti e poi è difficile che ti rialzi e ritrovi subito la strada intrapresa. Mi auguro che possiamo iniziare da stasera”.