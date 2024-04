Juventus - Lazio, Luis Alberto fa 300 in biancoceleste

Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO 300 PRESENZE LAZIO - Juventus - Lazio non è una partita qualsiasi per Luis Alberto, non solo per l'alta posta in palio. Il match contro i bianconeri è infatti il numero 300 per lo spagnolo con la maglia biancoceleste.

Luis Alberto raggiunge Mauri: 300 presenze con la Lazio

Luis Alberto raggiunge quota 300 presenze con la Lazio. Un traguardo importantissimo, che rende lo spagnolo ancora più un simbolo del club capitolino. Dal suo arrivo nell'estate del 2016, il trequartista ha sposato la causa biancoceleste, diventando sinonimo di lealtà e un senatore dello spogliatoio. Sono 51 i gol segnati e 76 gli assist forniti da quando è nelle Capitale. Con questa allacciata di scarpini, l'ex Liverpool raggiunge Stefano Mauri e diventa il quinto straniero con più presenze nella storia del club.