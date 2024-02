Le probabili formazioni di Atalanta Lazio: ballottaggio tra Immobile e Castellanos

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO - Chiuso il mercato, torna la Serie A. La Lazio, dopo il pareggio interno contro il Napoli di settimana scorsa, fa visita all'Atalanta. Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini studiano le probabili formazioni da mandare in campo domenica 4 febbraio. Viaggia verso l'assenza Zaccagni, ancora condizionato dal problema al piede. Rientrato dalla squalifica, invece, Immobile che si giocherà una maglia da titolare con Castellanos.

Serie A, giornata 23: le probabili formazioni di Atalanta - Lazio

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da mandare in campo contro l'Atalanta. Ha problemi in attacco, dove Zaccagni rimane in dubbio per un problema al piede. Rientrato dalla squalifica, invece, Ciro Immobile. Il capitano scalpita e si gioca una maglia da titolare con Castellanos. Con uno di loro due ci saranno Felipe Anderson, dirottato a sinistra, e Isaksen. Pedro e il giovanissimo Sana Fernandes saranno nuovamente gli unici cambi offensivi a disposizione del tecnico. A centrocampo l'inamovibile è Matteo Guendouzi. Anche Rovella è sicuro del posto, così come Luis Alberto. Nella difesa a protezione della porta di Provedel, invece, resta un dubbio. Con Lazzari, Marusic e Romagnoli è ballottaggio aperto per l'ultima maglia da titolare: a giocarsela sono Gila e Casale.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Gila

Romagnoli

Marusic

Guendouzi

Rovella

Luis Alberto

Isaksen

Immobile

Felipe Anderson

All. Maurizio Sarri

ATALANTA (3-4-1-2)

Carnesecchi

Scalvini

Djimsiti

Kolasinac

Holm

De Roon

Ederson

Ruggeri

Miranchuk

De Ketelaere

Scamacca

All. Gian Piero Gasperini

Dove vedere il match tra Atalanta e Lazio

Atalanta - Lazio verrà trasmessa in esclusiva su Dazn e sarà disponibile sia in live streaming sia on demand, tramite app o sito ufficiale, su qualsiasi dispositivo elettronico.