Champions League, le probabili formazioni di Lazio Bayern Monaco: Pedro con Immobile, dubbi a centrocampo

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BAYERN MONACO - La notte delle notti. Il tempo è passato veloce e dai sorteggi di Nyon Lazio e Bayern Monaco sono arrivate al momento del dunque. A tre anni di distanza dall'ultimo incontro, sempre agli ottavi di finale di Champions League, italiani e tedeschi si rincontrano. In palio, come quella volta, ci sono i quarti. Maurizio Sarri e Thomas Tuchel, nel pensare alle probabili formazioni da mandare in campo, hanno entrambi più di qualche problema.

Champions League, le probabili formazioni di Lazio - Bayern Monaco

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da opporre al Bayern Monaco. Ha problemi in attacco, dove Zaccagni rimane in dubbio per un problema al piede. A guidare la squadra sarà ancora una volta Ciro Immobile. Dopo il gol a Bergamo, il capitano si è confermato a Cagliari. Ha segnato il gol numero 200 in Serie A e vuole regalarsi un'altra notte da sogno. Con lui ci saranno Felipe Anderson e Pedro. Isaksen e il giovanissimo Sana Fernandes partiranno dalla panchina. A centrocampo l'inamovibile è Matteo Guendouzi. Assieme al francese probabile la presenza di Cataldi e Luis Alberto, viste l'assenza nella rifinitura di Rovella e il lavoro personalizzato fatto da Vecino. Al comandante la scelta tra qualità e quantità. Nella difesa a protezione della porta di Provedel, infine, resta un dubbio. Con Lazzari, Marusic e Romagnoli è ballottaggio aperto per l'ultima maglia da titolare: a giocarsela sono Gila e Casale.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Gila

Romagnoli

Marusic

Guendouzi

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Pedro

All. Maurizio Sarri

BAYERN MONACO (3-4-3)

Neuer

Upamecano

Dier

Kim

Mazraoui

Pavlovic

Goretzka

Guerreiro

Sanè

Kane

Musiala

All. Thomas Tuchel

Dove vedere il match tra Lazio e Bayern Monaco

Il match di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco andrà in scena mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 21:00. Sarà possibile seguire la gara in esclusiva su Infinity+ e su Amazon Prime Video.