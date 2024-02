Pedro: "Gioco ogni partita come se fosse una finale"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO PEDRO PRE PARTITA - Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio - Bayern Monaco, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Prima della partita un video con protagonista Pedro ha presentato il big match dell'Olimpico.

Il video di Pedro prima di Lazio - Bayern Monaco

Queste le parole di Pedro nel video pubblicato da Amazon Prime Video prima di Lazio - Bayern Monaco: "Ho avuto la fortuna di giocare molto nella mia carriera. Questo è l'unico modo di entrare nella storia del calcio o di un club, per farlo entro in ogni partita come fosse una finale".

Sul suo gol più importante

"Quello in finale di Champions League con il Barcellona, è stato pesante e importante per la mia carriera".

Le parole di Pedro nel pre partita di Lazio - Bayern Monaco

Sul suo ruolo

"Qui alla Lazio non sono titolare, è difficile per me perché in carriera sono sempre stato in prima linea, ma mi va bene così ed essere qui a questo livello e a quest'età è una grande soddisfazione.

Sul suo status

"A livello mediatico non sono come gli altri giocatori, ma io sono contento di come sia andata la mia carriera e non la cambierei per nulla".

Sul Bayern Monaco

"Il Bayern Monaco è ora la squadra più forte per i giocatori che hanno, sono una squadra difficile da battere, sarà una partita per noi molto molto difficile".