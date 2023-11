Provedel, sono tre i derby senza prendere gol: raggiunge Pulici

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROVEDEL DERBY PORTA INVIOLATA- Altro record per Ivan Provedel. Il biondo portierone della Lazio, infatti, ha superato indenne un altro Derby della Capitale, vissuto senza prendere gol. Dopo i due della stagione 2022/23 diventano tre le stracittadine a porta inviolata per lui: un record. Affianca infatti Felice Pulici, leggenda biancoceleste, che non aveva subito gol in tre derby delle stagioni 1972/73 e 1973/74, tra campionato e Coppa Italia. Il dato è riportato, in mattinata, anche dal Corriere dello Sport.