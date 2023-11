QUI FORMELLO: riposo fino a mercoledì

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- Dopo il pareggio 0-0 in Lazio Roma, Derby della Serie A 2023/23, Maurizio Sarri concede due giorni di riposo ai suoi. La Lazio, quindi, si ritroverà mercoledì 15 novembre 2023, sfruttando anche la pausa delle Nazionali per cercare il recupero degli infortunati. Ecco il Qui Formello di oggi, 13 novembre 2023.

Qui Formello, le ultime sull'allenamento della Lazio

Uno 0-0 che può valere moltissimo. Ambiente ricompattato, tifosi straordinari, classifica mossa nonostante una situazione di emergenza in rosa. Bene così, dunque.

Maurizio Sarri lo sa e concede due giorni di riposo alla Lazio.

La sosta per le Nazionali concede un piccolo rallentamento nei ritmi di lavoro e i biancocelesti fanno la conta degli infortunati e delle loro condizioni.

Zaccagni, out nel Derby della Capitale, potrebbe rientrare per la Salernitana, Vecino è da valutare, così come Marusic, che ha accusato un problema al polpaccio.

Nessun allarme per Felipe Anderson e Patric, solo acciaccati.

Serviranno tutti al meglio perché, dal rientro del 25 novembre, la Lazio sarà attesa da un tour de force.

Martino Cardani