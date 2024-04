Pruzzo: "Roma e Lazio devono fare più punti possibili"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRUZZO DERBY ROMA LAZIO - L'ex calciatore, adesso opinionista sportivo, Roberto Pruzzo, ha espresso la sua opinione su come Roma e Lazio arrivano a questo derby valido per la trentunesima giornata di Serie A.

Le parole di Pruzzo alla vigilia del derby

Queste le parole di Roberto Pruzzo a Radio Radio Mattino: "Roma e Lazio devono fare più punti possibili, ma domani se non perdi resti in vita, altrimenti rischi parecchio per il proseguo della stagione. La Roma potrebbe avere qualcosa in più visto che recupera giocatori che nella singola partita possono fare la giocata vincente. Leggo la formazione e dico che è quella migliore che De Rossi può schierare".