QUI FORMELLO, doppia seduta d'allenamento. Castellanos...

QUI FORMELLO - La Lazio si è ritrovata a Formello nella mattinata di oggi, 24 gennaio 2024, per svolgere una doppia seduta d'allenamento. Ecco di seguito il report dell'allenamento svolto prima della 22^ giornata di Serie A contro il Napoli.

Qui Formello, il report dell'allenamento biancoceleste

El Taty Castellanos è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà pronto a tornare in campo per Lazio-Napoli, match che andrà in scena il 28 gennaio 2024 alle ore 18. L'attaccante ha scontato lo stop, dovuto alla lesione all'adduttore sinistro, ed ora è pronto a tornare a disposizione dell'allenatore. Maurizio Sarri, infatti, ha bisogno di Castellanos per guidare l'attacco biancoceleste dopo le squalifiche di Immobile e Zaccagni. Quest'ultimo, in questi giorni sta riprendendo fiato dopo le ottime prestazioni dopo il derby di Coppa Italia e il Lecce. Sulle ali dovrebbero si giocano il posto Isaksen e Pedro, confermato Felipe Anderson. Per la mediana sono in ballottaggio Rovella e Cataldi. La mezz'ala certa sarà Guendouzi, affiancato dal ballottaggio tra Vecino e Luis Alberto. Apprensione per le condizioni fisiche di Patric che, infortunatosi alla spalla durante la sfida con il Lecce, anche oggi è rimasto a riposo.