Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO 10 DICEMBRE 2023 - Il giorno il match contro il Verona al Bentegodi terminato 1-1, la Lazio non si è allenata a Formello, concedendosi una giornata di riposo. Prevista per le 15:00 di domani, lunedì 11 dicembre, la ripresa in vista del match contro l'Atletico Madrid di mercoledì.