QUI FORMELLO, rifinitura alla vigilia di Milan - Lazio

QUI FORMELLO 29 SETTEMBRE 2023 - Manca sempre meno a Milan - Lazio, big match valido per la settima giornata di campionato. Alla vigilia della sfida, la squadra di Sarri è scesa in campo a Formello per svolgere l'allenamento di rifinitura.

Qui Formello, tanti dubbi di formazione per Sarri

A poche ore da una sfida cruciale di campionato e con la trasferta a Glasgow all'orizzonte, sono diversi i dubbi di Sarri per quanto riguarda l'undici titolare per domani. Immobile e Zaccagni si sono allenati solo in palestra, ma restano comunque favoriti insieme a Felipe Anderson per partire dal primo minuto. Lavoro differenziato per Marusic, mentre Romagnoli, nonostante la frattura alle ossa nasali, ha svolto la seduta in gruppo e potrebbe giocare in coppia insieme a Casale, con Pellegrini e Hysaj a completare il reparto. A centrocampo c'è solo Luis Alberto certo del posto. Vecino potrebbe giocare sia in posizione di mezzala sia regista, da questo dipenderà l'eventuale impiego di Kamada, Cataldi e Rovella, con Guendouzi che siederà in panchina. C'è ancora tanta incertezza.