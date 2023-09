Le probabili formazioni di Milan Lazio: dubbio Romagnoli, torna Kamada

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO - La sfida tra Milan e Lazio è il piatto forte del weekend di calcio italiano. Da una parte ci sono i rossoneri, che sfruttando il passo falso dell'Inter hanno ripreso la testa della classifica. Dall'altra i biancocelesti, finalmente vittoriosi davanti al pubblico di casa nel turno infrasettimanale giocato con il Torino. Le squadre di Pioli e Sarri si danno battaglia a San Siro lanciando uno sguardo alla Champions League che potrebbe condizionare le scelte. A proposito, ecco le probabili formazioni del match.

Serie A, giornata 7: le probabili formazioni di Milan Lazio

Sarri cambia la Lazio, ma non troppo. Dopo la vittoria con il Torino nel turno infrasettimanale, il tecnico conferma l'ossatura ma è costretto a qualche sostituzione. Da tenere sotto osservazione la situazione inerente Alessio Romagnoli. Il difensore ha riportato una frattura al naso e rimane in forte dubbio per l'incontro di San Siro. Qualora non dovesse farcela, è pronto Patric. Il resto del reparto a protezione di Provedel, poi, è fatto: Hysaj, Casale e Marusic. A centrocampo, nonostante le ottime prestazioni di mercoledì, Rovella e Vecino dovrebbero sedere in panchina. Al loro posto ci saranno Kamada e Cataldi. Niente turnover, naturalmente, per Luis Alberto. Lo stesso vale per il tridente composto da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Marusic

Casale

Patric

Hysaj

Kamada

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

MILAN (4-3-3)

Maignan

Florenzi

Thiaw

Tomori

Theo Hernandez

Loftus-Cheek

Adli

Reijnders

Pulisic

Giroud

Rafael Leao

All. Stefano Pioli

Come arriva la Lazio alla sfida

La casella delle vittorie casalinghe si è finalmente riempita col numero uno. La Lazio ha battuto il Torino per 2-0 nell'ultima giornata. Ora dovrà dare continuità. Prima della sfida ai granata, infatti, erano arrivati solo quattro punti: tre a Napoli e uno in casa con il Monza. Il resto delle partite, con Lecce, Genoa e Juventus, ha regalato alla squadra di Sarri solamente sconfitte e delusioni.

Come arriva il Milan alla sfida

Il Milan di Stefano Pioli ha fatto percorso netto, o quasi. I rossoneri hanno perso una sola partita su sei: il derby con l'Inter. Il resto è filato via liscio, frutto di cinque vittorie. L'ultima a Cagliari, dove, nonostante un massiccio turnover da parte del tecnico, Reijnders e compagni si sono imposti per 1-3 e hanno riagganciato nuovamente il primo posto in classifica.

Milan - Lazio sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming Dazn, sia in diretta che on demand. Il match, in programma sabato 30 settembre alle 18, sarà disponibile anche su smartphone e tablet in streaming grazie all'app apposita.

Daniele Izzo