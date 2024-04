QUI FORMELLO: seduta di scarico, da domani si lavora per il derby

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLENAMENTI LAZIO - Stamattina alcuni giocatori si sono ritrovati a Formello per una seduta di scarico. Di seguito il report dell'allenamento biancoceleste.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Nella mattinata di oggi, 3 aprile 2024, alcuni giocatori che non hanno trovato molto spazio nella partita contro la Juventus si sono ritrovati a Formello. Una seduta di scarico che permette anche a chi ha pochi minuti di essere al meglio per iniziare a preparare il derby. Ai box ancora Provedel e Lazzari con Zaccagni aout per infortunio. Verrano valuatati Pellegrini e Rovella. Da domani alle 17 la squadra si ritroverà al completo per il primo allenamento anti Roma.