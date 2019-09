QUI SPAL – Dopo la Lazio, anche la Spal è scesa in campo, nel pomeriggio, in vista della ripresa del campionato e della gara in programma domenica alle 15.00. Come riporta tuttomercatoweb.com, Semplici ha accolto i rientri di Sergio Floccari e di Cionek e Reca, entrambi impegnati con le Nazionali. Differenziato invece per Jacopo Sala, neo arrivato che con tutta probabilità non scenderà in campo a Ferrara contro gli uomini di Inzaghi.