Calciomercato Lazio, piace molto Rafa Silva del Benfica

RAFA SILVA LAZIO- Sarri sogna di portare Rafa Silva a Roma. La strategia è chiara, aggiudicarsi le prestazioni dell'attaccante prima di giugno per anticipare la concorrenza.

Rafa Silva, più di una tentazione...

Gli attaccanti non segnano, e l'obbiettivo principale di Lotito e Fabiani è quello di rinnovare questo reparto. Come riportato dall'edizione odierna della Repubblica più di una tentazione è sicuramente Rafa Silva. Sarri sogna in grande e Lotito ha intenzione di accontentare il coach. Rafa Silva è il scadenza a giugno con il Benfica e non ha intenzione di proseguire la sua carriera con la squadra portoghese. A giugno si potrebbe quindi creare una grande asta per l'attaccante, cosa che Lazio vorrebbe evitare anticipando la concorrenza. L'offerta è di 2.5 milioni la richiesta è di 10, la trattativa è difficile ma si lavora. Seguiranno aggiornamenti.