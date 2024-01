Calciomercato Lazio, Kamada piace al Galatasaray

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KAMADA GALATASARAY - Non solo Felipe Anderson, anche Daichi Kamada ha il contratto in scadenza nel 2024, pur conservando una clausola a suo favore per un rinnovo automatico di tre anni. Tuttavia, dalla Turchia parlano di un interessamento del Galatasaray per il centrocampista giapponese.

Calciomercato Lazio, Kamada post Mertens al Galatasaray?

Daichi Kamada starebbe ancora ragionando sul proprio futuro e, secondo quanto riporta il portale turco Sabah.com, potrebbe inserire anche il Galatasaray tra le candidate. Il club giallorosso sarebbe alla ricerca di un sostituto di Dries Mertens, verso l'addio a fine stagione, e avrebbe inserito il nipponico tra i profili d'interesse.