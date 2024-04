Ravanelli: "Tudor? La preparazione sarà un inferno ma... "

Tempo di lettura: < 1 minuto

RAVANELLI TUDOR MANDAS LAZIO INTERVISTA - Fabrizio Ravanelli, ex attaccante di Lazio e Juventus tra le altre, ha espresso la sua opinione in merito ad Igor Tudor e alla prestazione del giovane portiere Christos Mandas. Di seguito le sue parole ai microfoni di TvPlay.

Le parole di Ravanelli

“Tudor ha lo stile Juventus: quanto ha detto su Bremer per motivare Castellanos prima del match di campionato mi fa capire quanto sia migliorato nella sua esperienza, se pensiamo che è partito dallo staff di Pirlo. Sentire quelle parole ti fa sentire importante, ti dà quell’adrenalina in più. Anche la presentazione in conferenza stampa prima della partita ha dato grande fiducia al giocatore”.

Su Mandas

“Mandas mi ha sorpreso, sta facendo molto bene e non pensavo fosse così bravo. Ha giocato poche partite ma la Lazio ha due ottimi portieri. Al di là di come finirà la stagione, l’anno prossimo i biancocelesti faranno un grande campionato. La preparazione di Tudor sarà un inferno, ma in un secondo momento i giocatori ‘voleranno’. Vedremo una squadra molto intensa e aggressiva, che darà filo da torcere a chiunque. Penso che il tecnico dovrà avere anche una rosa lunga per poter mantenere alta l’energia: con la Juventus abbiamo visto una squadra più stanca nella seconda partita, ovvero in Coppa Italia”.

Cosa si aspetta dal match

“La Roma viene da un pareggio col Lecce in una partita molto bella, mentre la Lazio ha fatto due partite molto dure da un punto di vista fisico. Temo che i biancocelesti arrivino un po’ stanchi a questa partita, ma il derby dà sempre quell’entusiasmo che permette di sopperire alla stanchezza. E’ difficile dire chi vincerà. Con Tudor non vedremo mai una partita da 0-0, ma mi aspetto un match spettacolare”.