Alta tensione prima di Roma - Lazio: scontri a Ponte Milvio

SCONTRI ROMA LAZIO - L'allerta è massima per il derby tra Roma e Lazio. E la mattina che precede la partita ha subito palesato il motivo. Tra i tifosi biancocelesti e quelli romanisti ci sarebbero stati scontri a Ponte Milvio, con la polizia che è intervenuta e ha sequestrato mazze, coltelli e altri oggetti pronti a offendere.

Roma - Lazio: scontri a Ponte Milvio

L'episodio, secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, è andato in scena di mattina. Un centinaio di tifosi laziali hanno fronteggiato altrettanti romanisti sul lungotevere vicino allo stadio. Per fortuna sul posto si trovava già dalla scorsa notte un cordone di forze dell'ordine, già al lavoro per la bonifica delle vicinanze dell'Olimpico. Così, dopo attimi di tensione, le due frange di tifosi sono state disperse. La tensione, comunque, rimane alta. Così come l'allerta, ai massimi livelli per una partita classificata con il più alto rischio. Nelle ultime ore, sarebbe emersa la notizia di un tafferuglio tra due gruppi delle tifoserie. Stamani si sarebbero radunati nei pressi del Bar River, noto bar nei pressi dello Stadio Olimpico, dando luogo a degli scontri. Secondo Sky Sport, le forze dell'ordine avrebbero arrestato un tifoso romanista grazie al lancio di lacrimogeni per placare la ressa. Le immagini della Polizia Scientifica sono già al vaio per individuare altri responsabili e, grazie all'intervento della Polizia del Distretto di Ponte Milvio, sono stati sequestrati caschi, utilizzati per possibili travisamenti, mazze, bastoni e cacciaviti.