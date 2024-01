Polemica numero squadre, Corsi: "Si riduce la possibilità di..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A CORSI - Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha detto la sua ai microfoni di Radio Kiss Kiss riguardo la possibile riforma del campionato di Serie A di ridurre il numero delle squadre a 18.

Le parole di Fabrizio Corsi sulla riduzione di squadre in Serie A

"La vogliono quattro o cinque o sei o sette club, i grandi club. Io faccio parte di quelli che non la vogliono perché si riduce la possibilità che non ci siano più derby come Frosinone-Lazio o Salernitana-Napoli. I tifosi inglesi sono scesi in piazza per difendere la Premier dalla Superlega, ora non so cosa accada in Italia visto che ci sono anche le elezioni. Solo in Germania c’è il campionato a 18 per motivi climatici".