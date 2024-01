QUI FORMELLO, ballottaggio Gila-Casale

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO ALLENAMENTO LAZIO - La Lazio si prepara per il difficile match contro il Napoli, che andrà in scena domenica 28 gennaio alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Ecco l'allenamento della squadra di oggi a Formello

Qui Formello, la preparazione della Lazio in vista del Napoli

Mancano solo due giorni a domenica 28 gennaio, in cui andrà in scena la 22esima giornata di Serie A. La Lazio affronterà il Napoli di Mazzarri e a Formello Sarri prepara le mosse tattiche. La squadra dovrà fare a meno di Immobile e Zaccagni, entrambi squalificati. Patric infortunato è ancora in dubbio e torna il ballottaggio tra Gila e Casale fuori da tempo. Anche gli azzurri avranno tanti assenti con cui dovranno fare i conti, in un Olimpico dimezzato a causa della squalifica ottenuta dai tifosi biancocelesti in Coppa Italia.