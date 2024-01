Lazio Primavera, dove vedere il match contro il Genoa

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PRIMAVERA GENOA DOVE VEDERE - Anche la Lazio Primavera prosegue il suo percorso, al momento da quinti in classifica. Ecco dove vedere la gara contro il Genoa che andrà in scena sabato 27 gennaio alle 11:00 a Formello.

Dove vedere Lazio Primavera - Genoa

La Lazio Primavera di Sanderra scenderà in campo domani, sabato 27 gennaio alle ore 11:00 a Formello per la gara contr il Genoa. I biancocelesti, quinti in classifica, affronteranno i rossoblù undicesimi. La gara potrà essere seguita attraverso Lazio Style Channel e Lazio Style Radio.