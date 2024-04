Roma Lazio, curva Nord a rischio chiusura: i motivi

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA LAZIO CURVA NORD - Non solo l'episodio con protagonista Mancini nel post partita. Sarebbero, infatti, stati rilevati alcuni cori discriminatori provenienti dalla curva Nord durante Roma - Lazio, che adesso, sarebbe a rischio chiusura. Ecco di seguito i dettagli.

Derby, possibile chiusura della Curva Nord per cori discriminatori

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ispettori avrebbero registrato in almeno tre occasioni, verso Lukaku e Abraham, cori discriminatori provenienti dalla curva Nord. Tutto ciò sarebbe avvenuto proprio weekend in cui la FIGC ha deciso di aumentare i controlli degli ispettori federali, per dimostrare tolleranza zero alla discriminazione.

Questo episodio seguirebbe l'altro recente precedente della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, nei confronti di McKennie. Per tale vicenda la Procura non ha trovato prove incriminanti, ma questa sarebbe una situazione ben diversa. Attualmente sarebbero in corso le dovute verifiche e la situazione resta in evoluzione. Non resta che attendere la possibile sanzione del Giudice sportivo ma, considerando la diffida del settore biancoceleste, si potrebbe anche provvedere per la chiusura.