Le PAGELLE del derby Roma - Lazio: Immobile non incide, Guendouzi l'ultimo a mollare

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE ROMA LAZIO DERBY - La Lazio torna a perdere il derby con la Roma. Ai giallorossi basta un gol di Mancini sul finire di primo tempo. Di seguito le pagelle assegnate ai calciatori laziali a firma di Daniele Izzo.

Serie A, le pagelle del derby Roma - Lazio

MANDAS 6 - Non trova il colpo di reni per tirare fuori dalla porta il colpo di testa di Mancini. E non è un dettaglio, anche se praticamente non subisce più nulla.

CASALE 5,5 - La marcatura di Lukaku finisce nel suo banco. Lotta e combatte con il belga senza esimersi da trattenute, spinte e spintoni: alla fine porta a casa il duello, ma non la vittoria di squadra.

ROMAGNOLI 5 - Balla il valzer con Mancini, che a metà musica lo abbandona in mezzo all'area e flirta con il gol. L'ultimo passo falso prima di essere richiamato in panchina dopo appena un tempo.

(Dal 46' PATRIC 6 - Applicato e attento, non soffre ne Lukaku ne Dybala: è sicuramente il cambio più azzeccato di Tudor)

GILA 5,5 - Vive il tempo dei "sospiri, tesi e insicuri", come canta Max Pezzali. È impacciato e goffo: ha la colpa di regalare alla Roma il calcio d'angolo dal quale scaturisce il vantaggio di Mancini.

MARUSIC 5,5 - Decisamente meglio nel secondo che nel primo tempo. Esce nel finale per lasciare campo al più fresco Luca Pellegrini.

(Dal 79' LU. PELLEGRINI sv - In campo nel finale di gara per scodellare qualche pallone in mezzo all'area di rigore)

GUENDOUZI 6 - Litiga con Dybala, si prende a male parole con Mancini e Pellegrini. Vive la Capitale da qualche mese, ma sa già cosa vuol dire il derby. Come se non bastasse, è il biancoceleste più pericoloso dalle parte di Svilar.

VECINO 6 - La ricetta del derby necessita della "garra" come ingrediente. Lui ne mette quanto basta a risultare tra i migliori biancocelesti.

FELIPE ANDERSON 4,5 - Non si vede e non si sente, esiliato sulla fascia. Compare in radio e telecronache solo quando deve battere i calci d'angolo. Mezzo voto in meno per l'ultima punizione gettata alle ortiche.

ISAKSEN 4,5 - Consulta una mappa sbagliata e finisce presto per perdersi tra i difensori della Roma. Troppo lento, compassato e fuori dal gioco per incidere nella partita.

(Dal 46' PEDRO 5 - Ha ancora addosso le scorie del derby di Coppa Italia. I calciatori giallorossi lo sanno e lo prendono di mira, estromettendolo di fatto dalla partita)

KAMADA 5 - Sopravvive alla prima selezione di Tudor, che lo lascia in campo anche nel secondo tempo. Ma non cambia mai la musica al jukebox, che per più di un'ora suona solo il lento.

IMMOBILE 4,5 - Ha subito l'occasione per sentenziare la Roma, ma rinvia il giudizio. Nel frattempo la Lazio va sotto e lui viene richiamato in panchina.

(Dal 46' CASTELLANOS 5,5 - Danza tra Mancini e Llorente creando più di un problema, ma non centra mai la porta)

ALL. TUDOR 5,5 - Sbaglia e si corregge: schiera una Lazio troppo inesperta di derby, poi la cambia all'intervallo. Ma è troppo tardi: nonostante il forcing finale, la sua squadra non riesce a ribaltare il gol di Mancini. La settimana più difficile della stagione si chiude con una vittoria e due sconfitte.

Daniele Izzo

@danieleizzo94