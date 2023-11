Salernitana - Lazio, Dia in dubbio: l'esito degli esami

Tempo di lettura: < 1 minuto

SALERNITANA LAZIO DIA ESAMI - Boulaye Dia si è sottoposto agli esami strumentali dopo essere rientrato dalla propria Nazionale. Ecco l'esito dei test effettuati sulla caviglia dell'attaccante della Salernitana in vista del match contro la Lazio.

Infortunio Dia, difficile la sua presenza contro la Lazio

Leggero sospiro di sollievo per Filippo Inzaghi. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Dia hanno scongiurato l’interessamento dei legamenti, anche se la caviglia è ancora gonfia e dolorante. Nonostante l'infortunio non sia di grave entità, l'attaccante rimane in dubbio per il match contro la Lazio, in programma sabato 25 novembre alle 15.00 all'Arechi.