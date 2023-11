Paura per la Lazio, Zaccagni esce zoppicando: la situazione

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ZACCAGNI - Al minuto 60' del match tra Salernitana e Lazio, Zaccagni cade male in area ed esce zoppicando. La situazione

La Lazio trema, Zaccagni esce zoppicando

Una partita non molto piacevole per la Lazio contro la Salernitana. Come se non bastasse, al minuto 60', Zaccagni tenta il gol lanciandosi in area di rigore, cadendo molto male. Dolore all'adduttore della gamba sinistra, il numero 20 biancoceleste esce zoppicando.