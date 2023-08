Calciomercato Lazio, affondo per Samardzic!

Tempo di lettura: < 1 minuto

SAMARDZIC LAZIO UDINESE CALCIOMERCATO- Sembrava essere stato bocciato da Maurizio Sarri. Le notizie delle ultime ore, invece, vorrebbero la Lazio in forte pressing per Samardzic dell'Udinese. Dopo il clamoroso mancato trasferimento all'Inter, infatti, la società friulana è intenzionata a cedere il centrocampista, che potrebbe far comodo ai biancocelesti.

Il costo è di circa 25 milioni di Euro, che la Lazio spera di abbassare grazie all'inserimento di Basic come contropartita. La notizia è riportata da Sky Sport.

La situazione è in costante aggiornamento e terrà gli appassionati di calciomercato molto vigili su quanto accadrà in casa Lazio.