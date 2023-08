Calciomercato Lazio, Lloris dice no ai biancocelesti

Tempo di lettura: < 1 minuto

Dopo tanti giorni di voci e rumors, la Lazio riceve il no di Lloris. Come riporta il quotidiano sportivo francese “L'Equipe”, il portiere non ha accettato la proposta biancoceleste. Il motivo del rifiuto sarebbe legato alla mancata garanzia del posto da titolare, che la Lazio non ha potuto assicurargli per la presenza di Ivan Provedel. Lazio e Tottenham, tra l'altro, erano riuscite a trovare un accordo per il trasferimento dell'estremo difensore nella Capitale che, però, ormai sembra del tutto sfumato.