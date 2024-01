Sarri: "Inter favorita, ma non firmerei per un pareggio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SARRI INTERVISTA INTER LAZIO- Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, dopo aver parlato in conferenza stampa affianco al capitano Ciro Immobile, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito una parte dell'intervista.

Le parole di Maurizio Sarri

"Siamo arrivati in aereo e con un viaggio anche abbastanza lungo. Abbiamo un compito difficilissimo. Affrontiamo la squadra che sta dominando il calcio italiano che ha fatto anche finale di Champions, quindi tra le più forti in Europa. Possibilità di andare in finale non tantissime, ma bisogna giocare con cattiveria e determinazione"

Percentuali?

"Faccio fatica a dartele, ma se ti dovessi dare un numero a caso direi 3 su 4 sono per loro (75%, ndr). Però se abbiamo delle possibilità ce le dobbiamo giocare. Dobbiamo avere timore, ma non paura e dobbiamo crederci. Poi se sono più forti vinceranno, ma dovranno faticarsela"

"Io nella vita non ho mai firmato niente e non firmo niente. Mi gioco le mie possibilità, lo faccio al meglio e chiedo lo stesso ai giocatori. Stop. Poi accettiamo qualsiasi verdetto purché lo staff e i ragazzi abbiano tirato fuori il 100%"

Sul periodo di forma della squadra

"Io sto avanti perché mi era piaciuta anche la Lazio che aveva perso con l'Inter perché abbiamo perso per degli errori. Gli errori si possono fare. La loro eccezionale caratura tecnica gli permette di fare meno errori di noi. La partita era stata fatta bene"