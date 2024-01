Rovella: "Tra sedici anni? Spero di giocare ancora nella Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROVELLA INTERVISTA LAZIO- Il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella ha rilasciato un'intervista alla Lega Serie A. Ecco cosa ha detto, in vista della Supercoppa Italiana 2024.

Le parole di Rovella nell' intervista sulla Lazio

Rovella sulla sua capacità di corsa e i motivi

"Non saprei... Come ho sempre detto è una cosa che mi viene naturale".

Rovella sul centrocampo della Lazio

"Alla Lazio ci sono tanti giocatori forti, per il mister non è sicuramente semplice scegliere

Rovella su Palladino, Allegri e Sarri

"Tutti importantissimi, soprattutto Palladino e poi Sarri che quest'anno mi ha voluto qua".

Rovella sul suo futuro e su dove si vede tra sedici anni

"Non lo so, spero di giocare ancora con la Lazio. Spero di giocare altre partite come quella di venerdì".

Rovella su Roma e il Derby Lazio - Roma

“Nel pre derby le emozioni sono incredibili. Ho tanti amici che tifano Lazio e mi hanno fatto una testa... lo sentivo quasi più io di loro. Il post derby è stato bellissimo, l'esultanza dopo il triplice fischio è stata incredibile. Un'emozione che ho provato poche volte nella mia vita. Se ho immaginato il primo gol in biancoceleste? Sì, un sacco di volte. Non ho la più pallida idea di come possa essere. Spero un tiro da lontano o una punizione. L'esultanza? In questi momenti perdo la testa, ho paura di quello che potrei fare. A tavola adoro la carbonara e mi piace molto il tennis, ma anche gli sport da combattimento".