Dionisi: "Vogliamo fare la gara”

SASSUOLO LAZIO DIONISI - Dopo la sosta per le Nazionali, torna la Serie A e torna anche la Lazio, che sta per scendere in campo contro il Sassuolo in trasferta. Ai microfoni di Skysport ha parlato Dionisi nel pre partita. Ecco le sue parole

Sassuolo - Lazio, le parole di Dionisi

Le parole prima del match

“Siamo un po’ votati all’attacco e quindi dobbiamo essere equilibrati. Oggi affrontiamo la seconda squadra dello scorso campionato e una delle più forti di questa stagione. Sulla carta pariamo battuti ma la volontà è di fare la gara, giocandocela a viso aperto sapendo di poter concedere qualcosa a una squadra con un grande potenziale. Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà anche la Lazio"