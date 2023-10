Luis Alberto fa 50 gol con la Lazio: Nedved a un passo

Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO 50 GOL LAZIO - Segna ancora, stavolta con un tocco magico a scavalcare Consigli. Luis Alberto è veramente l'uomo in più della Lazio in questo inizio di stagione. Grazie al gol sul campo del Sassuolo, il Mago non è solo diventato il capocannoniere della squadra ma ha anche toccato quota 50 in maglia biancoceleste.

Lazio, Luis Alberto fa 50 gol in maglia biancoceleste

Dopo Sergej Milinkovic-Savic, un altro centrocampista è riuscito a tagliare l'importante traguardo. Così facendo, Luis Alberto si trova attualmente sul podio nel ruolo. Davanti l'ex compagno serbo, fermo a quota 69 e Pavel Nedved, a 51. Lo spagnolo, quindi, è a una sola marcatura dalla leggenda ceca. Un risultato importante per chi, partita dopo partita, sta scrivendo la storia del club.

