Lazio - Genoa 0-1: il colpo di testa di Retegui decide la partita

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO GENOA CRONACA TABELLINO - Seconda giornata di campionato, la Lazio torna allo Stadio Olimpico. A fare visita è il neopromosso Genoa di Gilardino, sconfitto all'esordio dalla Fiorentina per 1-4. Di seguito la cronaca scritta e il tabellino della partita.

Lazio - Genoa, la cronaca della partita

Primo tempo

1' - Partiti! Inizia il match allo Stadio Olimpico.

3' - Subito prima occasione per il Genoa: Retegui spara centrale di testa in area di rigore.

11' - Traversa colpita dal Genoa! Il tiro-cross è di Vasquez che si stampa sul legno alto della porta difesa da Provedel. Brivido per la Lazio.

16' - Vantaggio del Genoa. La prima rete della gara è di Mateo Retegui. Tap-in vincente del numero 19 sulla respinta di Provedel. Tutto regolare, 0-1.

29' - Episodio dubbio in area di rigore della Lazio. Immobile cade a terra colpito da Dragusin. Spinta leggera, nulla da segnalare. Si gioca.

40' - Palla in avanti verso Felipe Anderson. Lancio troppo lungo, rimessa dal fondo.

43' - Altro episodio dubbio in area di rigore. Atterrato Zaccagni da due difensori del Genoa, tra cui Bani. Per Marinelli è ancora una volta tutto ok. Riprende il gioco.

45' - 6 minuti di recupero.

45'+1 - Occasionissima per Kamada. Salva in extremis Badelj sul tiro in area del giapponese.

45'+6 - Duplice fischio: finisce il primo tempo.

Secondo tempo

46' - Inizia il secondo tempo.

50' - Prova a bussare la Lazio alla porta del Genoa. Il tiro di Zaccagni finisce di poco a lato.

51' - Ancora Lazio, questa volta con Luis Alberto che prova il tiro a giro sul secondo palo. Prolunga Martinez in angolo.

59' - Casale prova la conclusione da lontano. Palla fuori di molto.

65' - Traversa di Immobile! Errore del bomber sotto rete che colpisce il legno.

75' - Tenta il dribbling nello stretto Isaksen, chiuso però da Bani.

80' - Vecino tenta il jolly da fuori area. Blocca Martinez.

83' - Ancora Vecino che ci prova: colpo di testa alto sopra la traversa.

85' - Ci prova anche Castellanos di testa. Palla che termina al lato di molto.

89' - Che occasione per Ekuban, che a tu per tu con Provedel calcia a lato.

90' - 5 minuti di recupero.

90'+5 - Finisce qui il match: 0-1 per il Genoa.

Lazio - Genoa, il tabellino della sfida

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (65' Pellegrini); Kamada (65' Vecino), Cataldi (78' Castellanos), Luis Alberto; Felipe Anderson (65' Isaksen), Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Furlanetto, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Vecino, Rovella, Basic, Isaksen, Castellanos, Sana Fernandes. All.: Sarri.

GENOA (4-3-3): Martinez; Sabelli (85' Martin), Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman (69' Thorsby); Malinovskyi (69' Hefti), Gudmundsson (93' Jagiello); Retegui (69' Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, Martin, De Winter, Biraschi, Hefti, Thorsby, Aramu, Jagiello, Ekuban, Puscas, Fini All.: Gilardino.

Arbitro: sig. Marinelli

Marcatori: Retegui (G)

Ammonizioni: Cataldi (L), Sabelli (G), Malinovskyi (G), Pellegrini (L), Zaccagni (L), Immobile (L)

Espulsioni: /

Recupero: 6' / 5'