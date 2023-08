La MOVIOLA di Lazio - Genoa: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

MOVIOLA LAZIO GENOA - La Lazio torna all'Olimpico affrontando il Genoa . L'arbitro designato per questa gara è Livio Marinelli. Analizziamo di seguito le scelte sue e dei suoi collaboratori attraverso la moviola del match.

Primo tempo

15' segna il Genoa con Retegui. Dopo un controllo sul possibile fuorigioco, tutto regolare secondo l'arbitro Marinelli

24' Sabelli commette fallo su Zaccagni, che fa notare all'arbitro che è il quarto fallo subito. Per il momento nessun ammonito

27' Sabelli spinge ancora una volta Zaccagni che si lamenta con l'arbitro Marinelli.

29' Cade a terra Immobile in area di rigore, reclamando un fallo di Dragusin ai suoi danni. L'arbitro fa subito cenno di continuare a giocare. Nessun check sull'episodio, si continua a giocare

37' Il primo cartellino giallo della partita lo prende Cataldi, dopo aver fermato fallosamente Badelj

39' Ammonito anche Frendrup che ferma Felipe Anderson in corsa

42' Episodio dubbio ancora una volta in area di rigore della Lazio. Molta confusione in area, fin quando Sabelli non impedisce a Zaccagni di calciare la palla davanti la porta. Il check del var decide che non c'è nessun rigore per la Lazio, l'Olimpico si lamenta.

Secondo tempo

53' Zaccagni si lamenta con l'arbitro per l'ennesimo fallo di Sabelli ai suoi danni, ancora nessuna ammonizione

60' Marusic fa ammonire Malinovskyi al limite dell'area e si prende il cartellino giallo, in un momento in cui la Lazio prova a spingere per il pareggio

91' Pellegrini regala una punizione al Genoa dopo aver falciato Gudmundsson

91' Allo stesso minuto giallo per Zaccagni che voleva rialzare velocemente Gudmundsson, che invece era ancora a terra, probabilmente per far passare il tempo

94' Cartellino giallo anche per Immobile, sempre per proteste