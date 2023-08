OCCHIO AL FISCHIETTO, Lazio Genoa: l'arbitro è Marinelli

Tempo di lettura: < 1 minuto

DESIGNAZIONE ARBITRALE LAZIO GENOA MARINELLI – Sono state pubblicate le designazioni arbitrali per Lazio Genoa, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2023-2024. Il direttore di gara del match, in programma per domenica 27 agosto alle ore 20:45, è il signor Livio Marinelli. Rossi M. e Affatato gli assistenti, Cosso il quarto uomo. Il VAR è affidato a Mazzoleni e a Meraviglia l’Avar.

Lazio - Genoa, la sestina arbitrale

Arbitro: Livio Marinelli (Sez. Tivoli)

Assistenti: Rossi M. - Affatato

IV Uomo: Cosso

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Meraviglia

I precedenti di Marinelli con la Lazio

Livio Marinelli arbitrerà per la seconda volta in carriera la Lazio. L'unico precedente risale infatti al 2-1 esterno contro il Lecce dello scorso gennaio. Ironia della sorte, il direttore di gara della sezione di Tivoli ritrova la formazione biancoceleste subito dopo una sconfitta con lo stesso punteggio contro i Salentini. 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte il bilancio finora con il Genoa.

I precedenti di Dionisi con la Lazio