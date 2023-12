Immobile a caccia di record: contro il Verona per i 200 gol in Serie A

Tempo di lettura: < 1 minuto

VERONA LAZIO IMMOBILE - Dopo essere partito dalla panchina in Coppa Italia, contro il Verona, Immobile tornerà al centro dell'attacco della Lazio dal primo minuto. Nonostante un periodo complicato, in cui i gol faticavano ad arrivare, Ciro non si è mai perso d'animo, scrollandosi di dosso le critiche a suon di gol, ben cinque negli ultimi 36 giorni, come scrive il Corriere dello Sport.

Verona - Lazio, Immobile a caccia dei 200 gol in Serie A

Nel match contro i rossoblù, il capitano biancoceleste raggiungerà Stefano Mauri per presenze con l'aquila sul petto, ben 253. Agli scaligeri Ciro ha segnato ben 10 volte, secondo solo a Batistuta con 11. Con sole due reti che lo separano dal traguardo dei 200 gol in Serie A, il bomber di Torre Annunziata andrà a caccia dell'ennesimo record, provando a portare a casa tre punti fondamentali per la corsa ad un posto in Champions League.