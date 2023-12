Serie a, Atalanta Milan 3-2: sfida fino all'ultimo

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA MILAN TABELLINO SERIE A - L'Atalanta batte il Milan per 3-2 in casa, in una sfida fino all'ultimo minuto. Il vantaggio di Lookman con il pareggio di Giroud, poi di nuovo Lookman e Jovic, infine Muriel a chiudere definitivamente. Il tabellino della gara

Atalanta - Milan 3-2, il tabellino del match

ATALANTA (4-3-1-2): Musso; Zappacosta, Djimsiti, Scalvini, Ruggeri (dal 90’+8 Holm); Pašalić (dal 87’ Adopo), de Roon, Éderson; Koopmeiners; Lookman (dal 82’ Mirančuk), De Ketelaere (dal 82’ Muriel). All.: Gasperini.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek (dal 72’ Jovic), Reijnders (dal 88’ Adli), Musah; Chukwueze (dal 59’ Bennacer), Giroud, Pulisic. All.: Pioli.

Arbitro: La Penna di Roma

Marcatori: 38’ e 55’ Lookman, 45’+2 Giroud, 80’ Jovic, 90’+5 Muriel

Ammoniti: 71’ Reijnders, 72’ Ederson, 81’ e 90' +3 Calabria, 88’ Jovic, 90’+2 Bennacer.

Espulsi: 90'+3' Calabria.

Recupero: 2' 1T, 6' 2T