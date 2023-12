Verona - Lazio, biancocelesti recuperati: i punti persi da vantaggio

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PUNTI VANTAGGIO - La Lazio pareggia contro l'Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Il vantaggio di Zaccagni e poi il pareggio di Herny. Ecco quanti punti hanno perso i biancocelesti da situazione di vantaggio.

Lazio, quanti punti persi da situazione di vantaggio!

La Lazio si fa recuperare ancora. Finisce 1-1 al Bentegodi tra Hellas Verona ed i biancocelesti. Al vantaggio di Zaccagni risponde il pareggio di Herny, e poi il gol annullato al secondo ex della partita Casale. Non riesce a prendere il via la squadra di Sarri, che questa stagione ha perso ben 10 punti da situazione di vantaggio.