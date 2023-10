Serie A, Cagliari - Roma 1-4: Mourinho cala il poker

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A CAGLIARI ROMA TABELLINO - La Roma archivia agilmente la pratica Cagliari allontanando, momentaneamente, le voci di un possibile esonero di Mourinho. Il risultato finale recita 1-4. In gol ancora Lukaku, con una doppietta, Belotti e Aouar. Per i sardi Nandez trasforma un calcio di rigore.

Serie A, Cagliari - Roma 1-4: il tabellino del match

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos (45′ Zappa), Wieteska, Obert (67′ Dossena); Nandez, Makoumbou, Prati, Sulemana (38′ Luvumbo), Azzi; Oristanio (73′ Shomurodov), Petagna (67′ Pavoletti). A disposizione: Radunovic, Aresti, Goldaniga, Viola, Deiola, Pereiro, Jankto, Augello, Desogus, Shomurorodov, Di Pardo. Allenatore: Ranieri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp (67′ Kristensen), Bove, Paredes (79′ Celik), Aouar (67′ Pagano), Spinazzola; Dybala (38′ Belotti), Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Zalewski, Pisilli, El Shaarawy, Azmoun, Joao Costa. Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Sozza

AMMONITI: 10′ Paredes (R), 14′ Sulemana (C), 32′ Aouar, (R) 43′ Ranieri (C), 43′ Mourinho (R), 45′ Bove (R), 60′ Obert (C)

RETI: 19′ Aouar (R), 20′ Lukaku (R), 51′ Belotti (R), 58′ Lukaku (R), 86′ Nandez (C)