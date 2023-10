Serie A, Napoli - Fiorentina 1-3: tris della Viola al Maradona

Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI FIORENTINA TABELLINO - Il Napoli cade sotto i colpi della Fiorentina. La Viola espugna il Maradona e si impone per 1-3 sui campioni d'Italia grazie alle reti di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez. Inutile per Garcia la rete a fine primo tempo del solito Osimhen. La banda Italiano si porta a 17 punti in classifica, mentre restano fermi a 14 i partenopei. Ecco di seguito il tabellino del match.

Il tabellino di Napoli - Fiorentina 1-3

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa (31' p.t. Raspadori), Lobotka (32' s.t. Gaetano), Zielinski (32' s.t. Lindstrom); Politano (12' s.t. Cajuste), Osimhen (32' s.t. Simeone), Kvaratskhelia. All. Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (38' s.t. Ranieri), Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur (38' s.t. Infantino), Duncan (38' s.t. Mandragora); Ikone (44' s.t. Comuzzo), Bonaventura, Brekalo (28' s.t. Nico Gonzalez); Nzola. All. Italiano.

Marcatori: 8' p.t. Brekalo (F), 50' p.t. Osimhen (r) (N), 18' s.t. Bonaventura (F), 48' s.t. Nico Gonzalez (F).

Arbitro: La Penna di Roma.

Ammoniti: 49' p.t. Terracciano (F), 25' s.t. Martinez Quarta (F), 25' s.t. Bonaventura (F), 44' s.t. Ranieri (F), 50' s.t. Cajuste (N).